قائمة قوية للإسماعيلي أمام الزمالك في موقعة حسم الدوري

اعلن الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بالاسماعيلى قائمة لاعبيه لخوض مباراة الزمالك مساء غدا الاربعاء ، فى المباراه المؤجلة من الجولة الــ٢٧ فى الدورى الممتاز. وجاءت قائمة اللاعبين كالتالى… حراسة المرمى .. محمد فوزى ومحمد مجدى خط الدفاع .. محمد مجدى وباهر المحمدى وريتشارد بافور ومحمد هاشم وأسامه إبراهيم واحمد ايمن وطارق طه. خط الوسط .. عماد حمدى ومحمد الضرف ومصطفى فارس ومحمد بيومى ومدحت فقوسه وعبد الرحمن مجدى ومحمد الشامى. خط الهجوم .. بنسون شيلونجو وحازم مرسي

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