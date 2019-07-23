وفاة الملاكم الروسي داداشيف بعد إصابته في الرأس

ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء اليوم الثلاثاء أن الملاكم الروسي مكسيم داداشيف توفي بعد تعرضه لإصابات في الرأس خلال نزال الأسبوع الماضي. وأصيب الملاكم البالغ من العمر 28 عاما في نزال في الولايات المتحدة أمام سوبريل ماتياس. وقال عمر كريمليف رئيس الاتحاد الروسي للملاكمة في تصريحات لوسائل الإعلام "الحزن يعتصرني والكلمات لا تسعفني". وأضاف أن الاتحاد سيحقق في ملابسات وفاة داداشيف. وقال الاتحاد الروسي للملاكمة إنه سيتكفل بتكاليف جنازة داداشيف، وسيدفع تعويضا لأسرته.

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