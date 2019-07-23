شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يوضح عقوبة لاعب الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مصدر بلجنة المسابقات باتحاد الكرة، أن عقوبة محمود الجزار لاعب الأهلي المعار الى الجونة، مستمرة مع اللاعب حتى لو عاد للقلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفة المقبلة المقرر إنطلاقها 29 يوليو الجاري.

قال المصدرلـ "الخليج 365"أن يوسف أوباما لاعب الزمالك سيغيب عن مباراة الفريق أمام المقاصة المقبلة في كأس مصر بالإضافة إلى مباراتى الإسماعيلي و الاهلي فى الدوري المقرر لهما يومي 24 و 28 يوليو الجاري.

كانت لجنة المسابقات قررت إيقاف كل لاعب لمدة 3 مباريات بسبب الطرد والضرب بدون كرة في مباراة الفريقين الأخيرة بالدوري التى انتهت بالتعادل الإيجابي 2 / 2.