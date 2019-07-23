شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يوضح عقوبة لاعب الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
قال المصدرلـ "الخليج 365"أن يوسف أوباما لاعب الزمالك سيغيب عن مباراة الفريق أمام المقاصة المقبلة في كأس مصر بالإضافة إلى مباراتى الإسماعيلي و الاهلي فى الدوري المقرر لهما يومي 24 و 28 يوليو الجاري.
كانت لجنة المسابقات قررت إيقاف كل لاعب لمدة 3 مباريات بسبب الطرد والضرب بدون كرة في مباراة الفريقين الأخيرة بالدوري التى انتهت بالتعادل الإيجابي 2 / 2.
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