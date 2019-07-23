نيمار مع باريس سان جرمان في رحلته الصينية

اسماء السيد - قرائنا من مستخدمي تلغرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام

إضغط هنا للإشتراك



ضمت تشكيلة باريس سان جرمان بطل فرنسا التي تبدأ جولتها الصينية الودية النجم البرازيلي نيمار الراغب بالعودة إلى برشلونة الإسباني، بحسب ما ذكر فريق العاصمة الفرنسية الثلاثاء.

وكان نيمار قد تأخر في اللحاق بفريقه لمدة أسبوع بعد الانتهاء من عطلته الصيفية في 8 تمز/يوليو الجاري. وبرر المقربون منه غيابه بالتزامات قائمة منذ فترة طويلة، بينها بطولة كرة قدم خماسية في البرازيل يعود ريعها لمؤسسته الخيرية.

وعاد المهاجم الدولي في 15 الجاري إلى تدريبات سان جرمان وسط أجواء متوترة مع ناديه.

وشرح النادي وضع بعض لاعبيه العائدين من الاصابة ومن بينهم نيمار جونيور "تعافي من كاحله الملتوي. عمل بدني يومي وشفاء تام مع المجموعة مبرمج في الصين. تظهر الفحوص الشعاعية للكسر في العظمة الخامسة من مشط القدم (كانون الثاني/يناير 2019) التي أجريت بعد عودة اللاعب صلابة جيدة وفحصا سريريا طبيعيا بشكل تام".

ويصل سان جرمان الى شنزن الصينية الاربعاء ليواجه انتر الإيطالي السبت في ماكاو وسيدني أف سي الاسترالي في 30 الجاري في سوتشو. ويخوض أولى مبارياته الرسمية هذا الموسم في شنزن ضد مواطنه رين في 3 اب/اغسطس في مباراة كأس الابطال.

وكان النادي قد أصدر بيانا لاذعا بحق أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم (222 مليون يورو)، معربا عن "استنكاره" لهذا الأمر، وأن اللاعب لم يكن قد حصل على إذن مسبق لهذا الغياب، ومحذرا من اتخاذ "الاجراءات المناسبة".

Advertisements

وزاد نيمار من حدة التوتر بنشره شريطا مصورا قصيرا يظهر فيه شعار النادي الكاتالوني بطل إسبانيا، حيث يرغب في العودة إلى صفوفه هذا الصيف، وأكد بعد ذلك في حديث لموقع "أوه ماي غول" ان إحدى أجمل ذكرياته في كرة القدم هي "الريمونتادا" التي حققها مع النادي الكاتالوني في دوري أبطال أوروبا قبل عامين ضد ناديه الحالي باريس سان جرمان، معززا التقارير عن رغبة باتت أقرب الى نية غير خافية، بالعودة الى إسبانيا.

وكان مدير سان جرمان البرازيلي ليوناردو فتح الباب أمام رحيل مواطنه بقوله "بإمكان نيمار ترك باريس سان جرمان إذا كان هناك عرض يناسب الجميع".

يضاف ذلك الى تصريحات أدلى بها رئيس النادي القطري ناصر الخليفي لمجلة فرانس فوتبول الشهر الماضي، قال فيها "أريد لاعبين جاهزين لتقديم كل شيء للدفاع عن شرف القميص والانخراط في مشروع النادي. من لا يريد، أو لا يفهم، نلتقي ونتحدث. هناك بالطبع عقود نحترمها، لكن الأولوية لتماسك المشروع بشكل كامل... لم يجبره أحد على التوقيع معنا (نيمار). لم يدفعه أحد. جاء على دراية كاملة للانخراط بهذا المشروع".

ويعيش نيمار فترة مضطربة في ظل اتهامات موجهة إليه من مواطنته عارضة الأزياء ناجيلا ترينيدادي باغتصابها في أحد فنادق باريس في أيار/مايو الماضي، بعدما دفع هو تكاليف سفرها وإقامتها، فضلا عن غيابه عن بطولة كوبا اميركا الاخيرة بسبب الاصابة.

وبعد موسمين في باريس شابتهما غيابات مطولة بسبب الإصابات، وفشل في تحقيق النتائج المرجوة لاسيما في مسابقة دوري أبطال أوروبا، أشارت التقارير في الآونة الأخيرة الى رغبة نيمار في العودة الى برشلونة، الفريق الذي دافع عن ألوانه منذ العام 2013 قبل الانتقال الى فرنسا.

وأشارت تقارير إعلامية الى استعداد برشلونة للتخلي عن البرازيلي كوتينيو والفرنسي عثمان ديمبيلي أو الكرواتي ايفان راكيتيتش زائد 40 مليون يورو لاستعادة اللاعب الموهوب.