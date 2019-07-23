رياضة | "دوري سيد عبد النعيم" يهدد الأهلي ويجدد أحلام للزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "دوري سيد عبد النعيم" يهدد الأهلي ويجدد أحلام للزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يأمل جمهور الزمالك في تكرار دوري 2002/2003 الشهير بدوري سيد عبد النعيم مع اختلاف الظروف المصاحبة لتتويج الفارس الأبيض ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وتوج الزمالك وقتها بالدوري في الجولة الأخيرة حيث فازت القلعة البيضاء على الدراويش بهدف نظيف وخسر النادي الأهلي من نادي حديث الصعود للدوري وقتها نادي إنبي الذي فاز بهدف نظيف لسيد عبد النعيم ليحول اللقب إلى مية عقبة لقب الدوري.

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ولكن غياب الدوافع لدي فريق المقاولون العرب قد لا يعيد فكرة دوري سيد عبد النعيم حيث ضمن الفريق المركز الخامس رسميًا زيبعد عنه المصري البورسعيدي الذي ضمن المركز الرابع بفارق أربعة نقاط.

ولم يحدث منذ وقتها تكرار نفس السيناريو حيث لا يلدغ الأهلي من نفس الجحر مرتين، ولكن يأمل جمهور الزمالك من تكرار نفس الأحداث وهذا ما سنعرفه غدًا في يوم حسم بطولة الدوري المصري الممتاز حيث في حالة فوز الأهلي يضمن حسم اللقب بشكل رسمي أما في حالة التعادل أو الهزيمة من المقاولون لن يحسم اللقب شريطة فوز القلعة البيضاء على الدراويش.