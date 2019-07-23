تعرف على ما قدمه نبيل فقير مع ليون قبل إنتقاله لريال بيتيس

أنهي الفرنسي نبيل فقير، مشواره مع فريق أولمبيك ليون، ليشارك في أختبار جديد بعد انتقاله لصفوف ريال بيتيس الإسباني، خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالية.

وانتقل فقير إلى بيتيس قادما من ليون، حيث وقع على عقود انتقاله للفريق لمدة أربعة أعوام، ليشارك خلال صفوف الفريق الأندلسي حتى عام 2023.

Advertisements

ولم يعلن ريال بيتيس عن سعر الصفقة، إلا أن تقارير فرنسية ذكرت أن صفقة الحصول علي نبيل فقير كلفت خزينة النادي الأندلسي نحو 20 مليون يورو بجانب 10 ملايين أخرى كحوافز إضافية.

وشارك فقير صاحب الـ26 عاما، 6 مواسم بقميص النادي الفرنسي بداية من عام 2013 حتى العام الحالي، ولعب خلالها في 193 مباراة.

ونجح اللاعب الفرنسي في إحراز 69 هدفا في جميع البطولات بقميص ليون وصنع 46 هدفا آخر، كما تواجد في التشكيل المثالي للدوري الفرنسي مرتين موسمي 2014 – 2015 و2017 – 2018.