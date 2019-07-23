ريال مدريد يتخلص من لاعبه داني سبايوس

لاعب خط وسط ريال مدريد الأسباني داني سيبايوس، يقترب من الانتقال إلى أرسنال الإنجليزي خلال الساعات القليلة القادمة، وفقاً لما ذكرته صحيفة “آس”الأسبانية، إن داني سيبايوس لاعب خط وسط ريال مدريد سيكون لاعبًا لآرسنال في الأوقات القادمة ولن ينتقل للمعسكر التحضيري للملكي.

وأشارت، إن الاتفاق بين آرسنال ومدريد تم بالفعل، حيث سينتقل داني سيبايوس إلى الجانرز على سبيل الإعارة لمدة عام واحد.

ومن المرجح أن يغادر داني سيبايوس إلى لندن غدًا، للخضوع للكشوفات الطبية في آرسنال ومن ثم التوقيع على العقد، وتابعت الصحيفة، إن مدرب آرسنال الإسباني” أوناي إيمري” كان له أثر كبير في إقناع اللاعب وعائلته بالتوقيع للجانرز، حيث أكد المدرب للاعب أنه سيشارك في أكثر من 40 مباراة هذا الموسم وسيكون محور أساسي في خط وسط الفريق.