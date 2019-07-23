بعد بكاءه في مداخلة مع مرتضى منصور، خالد الغندور يتعرض لوعكة صحية ويتم نقله للمستشفى

تعرض خالد الغندور قائد الزمالك السابق لوعكة صحية خلال الساعات الماضية، وتم نقله على إثرها للمستشفى خلال الساعات القليلة الماضية.

ونشر خالد الغندور نجم الزمالك السابق صورا خلال تواجده ملازما للفراش فى المستشفى، وكتب عليها: "ربنا يشفى كل مريض وشكرا لدكتور عمر".

وكان خالد الغندور قد دخل في نوبة بكاء على الهواء مباشرة ببرنامج "الزمالك اليوم"، في أثناء مداخلة لرئيس القلعة البيضاء مرتضى منصور.

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وهاجم رئيس نادي الزمالك منتقديه رافضًا المطالبات برحيله عن منصبه ومتهمًا هاني العتال نائبه السابق بالوقوف وراء هذه الحملة.

وفي أثناء هجوم رئيس النادي الأبيض بكى خالد الغندور معلقا: "أنا بزعل على الزمالك".

وكانت عاصفة قوية قد ضربت أرجاء القلعة البيضاء بعد تعادل الزمالك مع الجونة أول أمس بهدفين لكل منهما وضياع أماله بصورة كبيرة في حصد لقب الدوري الذي اقترب بشدة من فريق الاهلي الذي يحتاج إلى الفوز على نادي المقاولون في مباراته غدا ليتوج بالبطولة.