رياضة | خاص - نكشف حقيقة مفاوضات يوفنتوس مع نيمار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاص - نكشف حقيقة مفاوضات يوفنتوس مع نيمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت فترة الانتقالات الصيفية الحالية منذ بدايتها، الكثير من الشائعات حول مفاوضات الأندية الكبرى مع بعض النجوم الذين على وشك الخروج من أنديتهم ولعل أبرزهم نيمار وجاريث بيل.

ونفى الصحفي الإيطالي الموثوق تانكردي بالميري في "لا جازيتا ديلو سبورت" ومراسل "بي إن سبورت"، خلال تصريحات خاصة عبر موقع "الخليج 365 الرياضي"، مسألة انتقال نيمار جونيور لاعب باريس سان جيرمان إلى يوفنتوس مشيراً إلى أن الأمر مجرد شائعات فمن الصعب الدخول في صفقة يتنافس عليها ريال مدريد وبرشلونة.

وكانت تقارير صحفية قد ربطت بين نيمار ويوفنتوس رغم أن اللاعب أعلن رغبته بوضوح في العودة مجدداً إلى برشلونة هذا الصيف بعدما فشل في التكيف مع أجواء النادي الباريسي.

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وانتقل بالميري للحديث عن المنافسة المرتقبة في الدوري الإيطالي بين أنطونيو كونتي مدرب الإنتر وماوريسيو ساري في يوفنتوس، حيث قال: "هناك فضول جداً لرؤية الثنائي بالموسم الجديد ولكني أتوقع أن يتوج اليوفي باللقب مجدداً".

فيما تطرق لسوق انتقالات إيه سي ميلان هذا الصيف مشيراً إلى أن هناك صعوبة لتقييم الوضع الحالي في ظل "صرف القليل من المال" حسبما قال مراسل "سي إن إن" السابق في حديثه.

وتمكنت إدارة ميلان من التعاقد مع ثيو هيرنانديز وراضي كرونيتش وأندريه سيلفا والجزائري إسماعيل بن ناصر بالإضافة إلى لاعب أتلتيكو مدريد أنخيل كوريا.