الامارات | فيسيل الياباني يضم لاعب النصر السابق

شكرا لقرائتكم خبر عن فيسيل الياباني يضم لاعب النصر السابق والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي فيسيل كوبي الياباني، عن ضم مدافع النصر الإماراتي السابق، جوان العمري، وذلك في صفقة انتقال خر بداية من الموسم المقبل.

وكان جوان العمري قد عاد إلى النصر الإماراتي في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قادماً من نادي ساغان توسو الياباني، قبل أن يتم الاستغناء عن خدماته بنهاية الموسم الماضي.

وخاض مدافع منتخب لبنان العديد من التجارب الاحترافية، في كل من ألمانيا وتركيا والإمارات واليابان، ويعد من أبرز اللاعبين في منتخب بلاد الأرز.