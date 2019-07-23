شكرا لقرائتكم الغينى موسى دياورا ينضم لمعسكر الإنتاج الجمعة المقبل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن نادى الإنتاج الحربى، انضمام لاعبه الغينى موسى دياورا، لمعسكر الفريق فى شرم الشيخ الجمعة المقبل بسبب ظروف الطيران.

وقرر الجهاز الفنى بقيادة مختار مختار انضمام دياورا مباشرة لمعسكر شرم الشيخ، بعدما تعذرت عودته من بلاده للقاهرة.

وكان الإنتاج أعلن رحيل أحمد رؤوف وحمادة ناصر وعبد الرحمن فاروق وكابونجا، فيما انتهت إعارة محمد حسين عضل وإيهاب سمير، وتمسك الجهاز الفنى باستمرار أحمد دويدار مدافع الفريق.

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وأنهى الإنتاج الحربى الموسم محتلا المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 38 نقطة، بعد أن لعب 34 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 14 وخسر 12 لقاء وسجل لاعبوه 36 هدفا وتلقت شباكه 44 هدفا.

وهبط النجوم والداخلية وبتروجت رسميًا إلى الدرجة الثانية، بينما انحصر الصراع على لقب الدورى بين الأهلى "المتصدر" والزمالك "الثالث".

يذكر أن مسابقة الدورى العام ستنتهى بمباراة الأهلى والزمالك، ويتصدر الأحمر المسابقة 74 نقطة، بينما يحتل الزمالك المركز الثالث بـ68 نقطة.