شكرا لقرائتكم التونسى سيف الجزيرى يقود هجوم المقاولون أمام الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر نادى المقاولون على الدفع بالتونسى سيف الجزيرى مهاجم المقاولون العرب، فى هجوم فريقه أمام الأهلى غدا فى المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الـ33 للدورى.

واستغل أحمد على مهاجم الفريق الشرط الجزائى فى الرحيل عن صفوف الفريق إلى بيراميدز، بينما مازال طاهر محمد طاهر فى مرحلة التأهيل بعد التعافى من الإصابة، التى ألمت به، بينما رحل إسلام فؤاد لصفوف طلائع الجيش.

Advertisements

ويسعى عماد النحاس المدير الفنى للفريق، لتجهيز الجزيرى لقيادة هجوم الفريق، نظرا لكثرة الغيابات التى ضربت صفوف المقاولون فى الفترة الأخيرة.

جدير بالذكر أن المقاولون يحتل المركز الخامس بجدول الدورى برصيد 48 نقطة.