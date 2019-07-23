شكرا لقرائتكم الوحدة ينهي علاقته بعصام الجبالي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي الوحدة يوم الثلاثاء فك ارتباطه باللاعب التونسي عصام الجبالي بالتراضي بينهما، عقب 6 أشهر من انضمام اللاعب إلى صفوف الفريق المكي. وكان الجبالي انضم للوحدة في يناير الماضي ، وشارك في 12 مباراة بالدوري السعودي للمحترفين، سجل خلالها ثلاثة أهداف وصنع هدفا. وكان الوحدة أنهى الموسم الماضي في المركز السابع برصيد 42 نقطة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الوحدة ينهي علاقته بعصام الجبالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.