الجونة المصري يضم مهاجم نكانا الزامبي

وقع المهاجم الكونغولي والتر بواليا، قائد نكانا رد ديفلز الزامبي، على عقود الانضمام لنادي الجونة رسميا ليصبح أحد لاعبي الفريق في الموسم الجديد 2019-2020. وأتم نادي الجونة مفاوضاته بنجاح مع نادي نكانا الزامبي للحصول على خدمات بواليا - مواليد 1995- والذي شارك في دوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي. وأعلن نادي الجونة في وقت سابق عن تجديد تعاقد الرباعي محمد ناجي «جدو» والكاميروني جوناثان أنجويم، والثنائي محمد نادي وخالد صبحي.

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