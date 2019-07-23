الأهلى يدخل معسكرًا استعدادًا للمقاولون.. ولاسارتي يستقر على التشكيل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدخل النادى الأهلى اليوم الثلاثاء معسكرًا مغلقًا فى الإسكندرية بعد انتهاء مران الفريق، وذلك قبل مواجهة المقاولون العرب غدًا، وقرر الجهاز الفنى البقاء فى برج العرب بعد مواجهة الذئاب، استعدادًا لمواجهة الزمالك المقرر إقامتهما الأحد المقبل. واستقر لاسارتى على معظم عناصر التشكيل الأساسى فى مواجهة الذئاب حيث يحرس محمد الشناوى المرمى وأمامه رباعى الدفاع على معلول وأيمن أشرف ورامى ربيعة وأحمد فتحى وفى الوسط حمدى فتحى وعمرو السولية وصالح جمعة ورمضان صبحى على أن يقود الهجوم جيرالدو ووليد أزارو.

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