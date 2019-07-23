شكرا لقرائتكم بيراميدز يضم رسميا اسلام عيسي لاعب نادي المصري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أعلن نادي بيراميدز عن التعاقد رسمياً مع اسلام عيسي لاعب نادي المصري البورسعيدي للإنضمام إلي صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية .
وأنهت إدارة نادي بيراميدز إجراءات التعاقد مع لاعب نادي المصري البورسعيدي.
وكان إسلام عيسى قد انضم للمصري البورسعيدي قادمًا من نادي النصر مقابل 10 ملايين جنيه في فترة الانتقالات الشتوية قبل الأخيرة.
يذكر أن اللاعب نجح في تسجيل 7 أهداف وصناعة 5 مع المصري في الدوري الممتاز خلال الموسم الحالي.
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