شكرا لقرائتكم بيراميدز يضم رسميا اسلام عيسي لاعب نادي المصري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن نادي بيراميدز عن التعاقد رسمياً مع اسلام عيسي لاعب نادي المصري البورسعيدي للإنضمام إلي صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية .

وأنهت إدارة نادي بيراميدز إجراءات التعاقد مع لاعب نادي المصري البورسعيدي.

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وكان إسلام عيسى قد انضم للمصري البورسعيدي قادمًا من نادي النصر مقابل 10 ملايين جنيه في فترة الانتقالات الشتوية قبل الأخيرة.

يذكر أن اللاعب نجح في تسجيل 7 أهداف وصناعة 5 مع المصري في الدوري الممتاز خلال الموسم الحالي.