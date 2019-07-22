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صحيفة ألمانية تكشف حقيقة قصة انتقال النمساوي آلابا إلى برشلونة

في الأسابيع الأخيرة تمّ الربط بقوة بين اسم المدافع النمساوي دافيد آلابا وبرشلونة، وزادت صحيفة "ألموندو ديبرتيفو" من حدتها الاثنين، معتبرة أن بايرن قد يتخلى عن اللاعب مقابل المهاجم ليروي ساني أو عثمان ديمبلي.

أثارت فرضية انتقال النمساوي دافيد آلابا إلى نادي برشلونة الإسباني تفاعلات كثيرة في الأيام الأخيرة. وقيل إن آلابا عرض نفسه على برشلونة والأخير قد يستجيب.

وزادت هذه الأخبار سخونة بتقرير من "ألموندو ديبورتيفو" الإسبانية إذ نشرت في عددها ليوم الاثنين (22 يوليو/ تموز) أن نادي بايرن ميونيخ لكرة القدم، ولأجل الحصول على مهاجم، عرض آلابا مقابل الحصول سواء على ليروي ساني، مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي، أو عثمان ديمبلي الذي يرغب برشلونة في التخلص منه.

وحسب ذات الصحيفة فإن برشلونة ومنذ مدة مهتم بضم آلابا. في المقابل، وقبل تقرير "ألموندو ديبورتيفو" هذا، كانت تقارير إعلامية بريطانية قد كشفت أن الألماني الدولي ليروي ساني أخبر مدربه بيب غوارديولا بعدم رغبته في الرحيل إلى ميونيخ.

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وفور صدور التقرير الإسباني، سارعت مجلة "شبورت بيلد" إلى التقليل من صحة هذه المعلومات، مشددة أن أي مفاوضات سابقة بين بايرن وبرشلونة لم تجر في السابق.

كما أوردت الصحيفة أن أي مقايضة بين آلابا ولاعب آخر غير مطروحة إطلاقا من قبل إدارة "آليانس أرينا"، إلا إذا ما تعلق الأمر بالمدافع جيروم بواتينغ، وهذه قصة أخرى.

واعتمادا على مصادر من إدارة بايرن، فإن الفريق الألماني لن يتخل على أي من نجومه، وآلابا بوجه الخصوص. وتضيف الصحيفة: "برشلونة وباقي الأندية، يمكنها أن توفر عليها عناء تقديم العروض، حتى وإن كان آلابا نفسه يود الرحيل إلى إسبانيا. كذلك مدير أعمال آلابا يريد تقييم سعر اللاعب البالغ من العمر 27 عاما في سوق الانتقالات، ويطرح اسمي برشلونة وريال مدريد للتداول".

لكن أيّا من ذلك لن يحدث. بذكر أن عقد بايرن ميونيخ مع آلابا ممتد إلى غاية 2012. بينما تبدو خزائن برشلونة وبعد التعاقد مع الفرنسي أنطوان غريزمان غير قادرة على استيعاب صفقة من حجم آلابا، الذي يقدر موقع "تراسفيرماركت الألماني" قيمته عند 55 مليون يورو.