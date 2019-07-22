كشف البرازيلي ويليان نجم فريق تشيلسي الإنجليزي عن حصوله على القميص رقم 10 انطلاقًا من الموسم المقبل، بعد رحيل البلجيكي إيدين هازار نجم الفريق السابق.
وانتقل هازارد نجم تشيلسي السابق إلى صفوف فريق ريال مدريد الإسباني، مقابل 100 مليون جنيه إسترليني، في واحدة من أبرز صفقات فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وكشف النجم البالغ من العمر 30 عامًا في حوار مع شبكة "ديسمبيديدوس" أن نادي العاصمة الإنجليزية منحه القميص رقم 10، عقب رحيل النجم البلجيكي عن جدران النادي.
ويلعب ويليان في صفوف تشيلسي منذ عام 2013، بعدما انتقل من صفوف آنجي الروسي، مقابل 30 مليون جنيه إسترليني، وكان النجم البرازيلي يرتدي رقم 22 قبل رحيل هازار.
كانت هذه تفاصيل خبر خليفة هازارد.. ويليان يكشف عن حصوله على رقم 10 في تشيلسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.