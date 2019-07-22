خليفة هازارد.. ويليان يكشف عن حصوله على رقم 10 في تشيلسي

كشف البرازيلي ويليان نجم فريق تشيلسي الإنجليزي عن حصوله على القميص رقم 10 انطلاقًا من الموسم المقبل، بعد رحيل البلجيكي إيدين هازار نجم الفريق السابق.

وانتقل هازارد نجم تشيلسي السابق إلى صفوف فريق ريال مدريد الإسباني، مقابل 100 مليون جنيه إسترليني، في واحدة من أبرز صفقات فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكشف النجم البالغ من العمر 30 عامًا في حوار مع شبكة "ديسمبيديدوس" أن نادي العاصمة الإنجليزية منحه القميص رقم 10، عقب رحيل النجم البلجيكي عن جدران النادي.

ويلعب ويليان في صفوف تشيلسي منذ عام 2013، بعدما انتقل من صفوف آنجي الروسي، مقابل 30 مليون جنيه إسترليني، وكان النجم البرازيلي يرتدي رقم 22 قبل رحيل هازار.