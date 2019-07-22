الريان يتعاقد رسميا مع براهيمي

تعاقد نادي الريان القطري رسمياً، مع الجزائري ياسين براهيمي، قادما من بورتو البرتغالي، لمدة 3 مواسم.
ووقع اللاعب الجزائري على عقده الجديد مساء اليوم في حضور الشيخ علي بن سعود آل ثاني رئيس نادي الريان.
وكان براهيمي وصل الدوحة صباح اليوم وخضع للكشف الطبي تمهيدا للانضمام لصفوف الريان.
وكانت المفاوضات بين النجم الجزائري وإدارة نادي الريان وصلت لمرحلة متقدمة للغاية، قبل أن يتم الاتفاق النهائي على كافة التفاصيل الخاصة بالتعاقد، إلا أن مشوار المنتخب الجزائري في كأس الأمم الأفريقية التي اختتمت مؤخراً بمصر، وحصل الخضر على لقبها، أرجأ التوقيع الرسمي.
وكان براهيمي، ضمن قائمة المنتخب الجزائري الذي حصد اللقب القاري.
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