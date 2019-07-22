أشغال شاقة فى معسكر برشلونة باليابان قبل مواجهة تشيلسي

يستمر فريق برشلونة الإسباني، تحضيراته للقاء تشيلسي الإنجليزي في بطولة كأس “راكوتين” الودية المقامة في اليابان، ونشرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الكتالونية، غادر نادي برشلونة إلى اليابان أمس الأحد، بعد رحلة شاقة تحضيراً لكأس Rakuten، وسط استقبال مئات المشجعين اليابانيين لرحلة البلوجرانا.

وتابعت، الصحيفة إنه كجزء من الجزء البدني والعمل، قام لاعبو برشلونة بجلسة تدريبية صباح الاثنين، داخل مقر إقامة الفريق الكتالونى في الفندق باليابان، تحضبراً لمباراة تشيلسي، المقرر لعبها غداً الثلاثاء.

قام لاعبو فريق برشلونة، بعمليات التسخين والدخول في الجلسة التدريب البدني بالجلسة الأولى من الأسبوع، داخل فندق الإقامة، وسيخوض أرنستو فالفيردى مدرب برشلونة مباراة تشيلسي بـ 16 لاعباً اصطحبهم إلى اليابان في معسكر الإعداد الخارجي.