برشلونة يستهدف ضم لاعب توتنهام بديلا لجوردى ألبا

يريد برشلونة الإسباني، تدعيم الجهة اليسرى للفريق خلال موسم الانتقالات الصيفية الجارية، بالتعاقد مع لاعب جديد، خاصة فى ظل وجود جوردى ألبا بمفرده فى هذا الجهة، منذ انتقال الفرنسي لوكاس دين إلى إيفرتون الصيف المنصرم.

نشرت صحيفة “سبورت” الإسبانية، أن برشلونة يتفاوض مع نادى توتنهام الإنجليزي، من أجل الحصول علي الظهير الأيسر للسبيرز دانى روز، خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية، فى ظل إرادة اللاعب في الرحيل عن صفوف الفريق اللندني.

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وتابعت الصحيفة أن برشلونة ينوي جلب ظهير أيسر جديد، من أجل التنافس مع جوردى ألبا في الجبهة اليسرى، بالموسم الجديد.

وأوضحت الصحيفة إلى أن باريس سان جيرمان الفرنسي، يعد منافسا حقيقاً للبارسا في صفقة ضم دانى روز، من خلال تقديمه عرضا لمسئولي السبيرز، بقيمة 20 مليون أسترليني لجلب اللاعب.