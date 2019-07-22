رياضة | سيراميكا يواجه كهرباء الإسماعيلية وديا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سيراميكا يواجه كهرباء الإسماعيلية وديا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه فريق سيراميكا كليوباترا نظيره فريق كهرباء الإسماعيلية في الخامسة من مساء الثلاثاء علي ملعب فندق تيوليب الفرسان في إطار فترة الإعداد للموسم الجديد من دوري القسم الثاني.

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ويقيم فريق سيراميكا في الإسماعيلية، ضمن معسكرة التدريبي، الذي يستمر حتى مطلع أغسطس المقبل، ويتخلله عدد من التجارب الودية.

وعلي صعيد آخر يدخل كهرباء الإسماعيلية اللقاء الثالث له وديا بعد لقائي الإسماعيلي والقناة في إطار استعدادات لخوض منافسات دوري القسم الثالث.