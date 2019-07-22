برشلونة: قضية نيمار غير مطروحة

قال خوردي كاردونر نائب رئيس نادي برشلونة الإسباني إن قضية عودة البرازيلي نيمار نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي إلى النادي الكتالوني لم تكن قيد الدراسة خلال الفترة الأخيرة.

وكانت تقارير عديدة قد أكدت أن نادي برشلونة يسعى بقوة لاستعادة نجمه السابق، الذي رحل إلى فريق العاصمة الفرنسية قبل عامين، في صفقة لا زالت الأغلى في تاريخ كرة القدم.

وتبعًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، قال نائب رئيس نادي برشلونة: "الرئيس قال بالفعل، قضية نيمار غير مطروحة، نعم كانت هناك مناقشات حول الأمر، لكن يبدو أن الأمر لم يكن مريحًا هناك (يقصد باريس) لم نتحدث حول قيمة الصفقة أو تكلفة الانتقال."

وانتقل نيمار من صفوف برشلونة إلى باريس سان جيرمان في صيف 2017، بعدما دفع النادي الفرنسي 222 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في تعاقده مع نظيره الكتالوني.قال خوردي كاردونر نائب رئيس نادي برشلونة الإسباني إن قضية عودة البرازيلي نيمار نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي إلى النادي الكتالوني لم تكن قيد الدراسة خلال الفترة الأخيرة.

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وكانت تقارير عديدة قد أكدت أن نادي برشلونة يسعى بقوة لاستعادة نجمه السابق، الذي رحل إلى فريق العاصمة الفرنسية قبل عامين، في صفقة لا زالت الأغلى في تاريخ كرة القدم.

وتبعًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، قال نائب رئيس نادي برشلونة: "الرئيس قال بالفعل، قضية نيمار غير مطروحة، نعم كانت هناك مناقشات حول الأمر، لكن يبدو أن الأمر لم يكن مريحًا هناك (يقصد باريس) لم نتحدث حول قيمة الصفقة أو تكلفة الانتقال."

وانتقل نيمار من صفوف برشلونة إلى باريس سان جيرمان في صيف 2017، بعدما دفع النادي الفرنسي 222 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في تعاقده مع نظيره الكتالوني.