جريزمان : اتمنى أن يفوز ليفربول بالدوري الإنجليزي

صرح الفرنسي أنطوان جريزمان مهاجم فريق برشلونة الإسبانى، بحبه وعشقه لنادى ليفربول الإنجليزى والذي يضم بين صفوفه نجم منتخب مصر محمد صلاح. وقال جريزمان في تصريحاته لشبكة "سكاى سبورت" الإنجليزية:" أشجع ليفربول في انجلترا، واتمنى أن يتوج بالدوري الإنجليزي الموسم القادم". سبورت" الإنجليزية:" أشجع ليفربول في انجلترا، واتمنى أن يتوج بالدوري الإنجليزي الموسم القادم". وأضاف: "أتابع ليفربول كثيرًا ومعجب بهم بسبب المشجعين الذي ينتمون إلى هذا الفريق، ويصنعون دائمًا أجواء رائعة للعب كرة القدم". المشجعين الذي ينتمون إلى هذا الفريق، ويصنعون دائمًا أجواء رائعة للعب كرة القدم". وكان النجم الفرنسي قد انتقل خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية إلى برشلونة، بعقد يمتد حتى صيف 2024، ويتضمن شرطا جزائيا قيمته 800 مليون يورو.

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