لايبزيغ يتعاقد مع الويلزي إمبادو لاعب تشيلسي

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جدة - بواسطة طلال الحمود - تعاقد نادي لايبزيغ الألماني يوم الاثنين مع الويلزي الدولي إيثان إمبادو على سبيل الإعارة حتى 2020 قادماً من تشيلسي الإنجليزي. وقال إمبادو: لقد شاهدت في السنوات الأخيرة مدى تطور اللاعبين الشباب في لايبزيغ، إنها خطوة مثالية لي. وشارك اللاعب البالغ من العمر 18 عاما في ثماني مباريات مع منتخب ويلز الأول. وبات إمبادو رابع صفقات لايبزيغ هذا الصيف استعداداً للموسم الجديد من البوندسليغا.

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