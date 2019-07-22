ماذا اشترط محمد صلاح للانتقال إلى ريال مدريد؟

ذكر تقرير صحفي إسباني أن نادي ريال مدريد الإسباني دخل في مفاوضات مباشرة مع نجم فريق ليفربول محمد صلاح الذي وافق على الانتقال إلى سانتياغو برنابيو بشرط حصوله على ما يضاهي راتب كريستيانو رونالدو الذي يبلغ 30 مليون يورو في الموسم.



وقال موقع "دون بالون" الإسباني المتخصص في كرة القدم إن ريال مدريد مهتم بالتعاقد مع النجم المصري لتدعيم قوته الضاربة بعد تعثر صفقة ضم مهاجم باريس سان جيرمان نيمار.



وتزامن العرض المدريدي مع تقديم ليفربول عرضا جديدا لكي يحصن صلاح ويحتفظ به حتى عام 2024 مقابل مضاعفة راتبه (الأعلى بالفريق) ليصبح راتبه 537 ألف دولار أسبوعيا، بإجمالي 28 مليون دولار سنويا، ليكون الأعلى أجرا في الدوري الإنجليزي الممتاز.



والعام الماضي مدد ليفربول عقد صلاح (27 عاما) حتى عام 2023، لكن التمديد الجديد هدفه الأساسي قطع الطريق على الفرق الأوروبية الكبرى التي قد ترغب في ضمه لصفوفها.



وكان زيدان قد أبدى إعجابه بصلاح، وكانت لدى الميرنغي رغبة في التعاقد معه بعد رحيل رونالدو إلى يوفنتوس الإيطالي الصيف الماضي.



وسجل صلاح 54 هدفا في 74 مباراة منذ انضمامه إلى الريدز عام 2017، وتوج بلقب هداف البريميرليغ موسمين متتاليين، وأسهم الموسم الماضي في تتويج ليفربول بلقب دوري أبطال أوروبا واحتلال المركز الثاني بالدوري الإنجليزي خلف البطل مانشستر سيتي بنقطة واحدة.



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