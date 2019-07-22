اخبار الرياضه

ريال مدريد يتقدم بعرض مثير لضم نيمار

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

كشفت صحيفة "El Mundo Deportivo"، أن نادي تقدم بعرض لضم الدولي البرازيلي دا سيلفا، نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.
 
وبحسب الصحيفة الإسبانية، فإن إدارة الفريق الملكي قدمت لنظيرتها في سان جيرمان، 90 مليون يورو إضافة إلى اللاعب الويلزي غاريث بيل، مقابل الحصول على خدمات نيمار خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
 
وأشارت الصحيفة إلى أن ريال مدريد، يسعى للظفر بخدمات نيمار، على الرغم من حقيقة أن اللاعب البرازيلي يرغب في العودة إلى فريقه السابق ، الغريم التقليدي للفريق الملكي.
 
ويشتد التنافس على ضم نيمار بعد انتشار أنباء عن رغبته في الرحيل عن سان جيرمان هذا الصيف، بعد موسمين قضاهما في ملعب "حديقة الأمراء".
 
وفي حال موافقة إدارة سان جيرمان على عرض الريال، فمن المستبعد جدا أن يعارض بيل إدراجه في هذه الصفقة، في ظل تراجع مستواه، وأيضا بعد التصريح الأخير للفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني للريال، الذي أكد فيه أن إدارة "الميرينغي" تخطط لبيع الجناح الويلزي.
 
المصدر: وكالات

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ريال مدريد يتقدم بعرض مثير لضم نيمار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على شباب اليمن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا