بارتي تحتفظ بالصدارة وتقدم إيسنر وتراجع فونييني

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احتفظت الأسترالية أشلي بارتي بصدارة تصنيف المحترفات الصادر الإثنين في ظل عدم مشاركة المصنفات الاوليات بدورات كرة المضرب الاسبوع الماضي، امام اليابانية ناومي أوساكا والتشيكية كارولينا بليسكوفا.

وأكملت الرومانية سيمونا هاليب التي صعدت الاسبوع الماضي ثلاثة مراكز في التصنيف عقب تتويجها بلقب بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، على حساب الأميركية سيرينا وليامس، والهولندية كيكي برتنز المراكز الخمسة الاولى.

وارتقت الكازخستانية الشابة إيلينا ريباكينا (20 عاما) الى المركز 65 عالميا بعد فوزها بدورة بوخارست الرومانية المقامة على ملاعب ترابية.

ودخلت الفرنسية الشابة فيونا فيرو (22) نادي المائة الأوليات بعدما تقدمت 23 مركزا لتحتل المرتبة 75 بعد فوزها بدورة لوزان (غستاد سابقا) على حساب مواطنتها حاملة اللقب أليزيه كورنيه.

- ترتيب العشر الأوليات:

1- الأسترالية أشلي بارتي 6605 نقطة

2- اليابانية ناومي أوساكا 6257

3- التشيكية كارولينا بليسكوفا 6055

4- الرومانية سيمونا هاليب 5933

5- الهولندية كيكي برتنز 5130

6- التشيكية بترا كفيتوفا 4785

7- الأوكرانية إيلينا سفيتولينا 4638

8- الأميركية سلون ستيفنز 3802

9- الأميركية سيرينا وليامس 3411

10- البيلاروسية آرينا سابالنكا 3365

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تقدم إيسنر وتراجع فونييني

تقدم الاميركي جون إيسنر الفائز الاحد بدورة نيوبورت الاميركية لكرة المضرب مرتبة ليصعد للمركز الرابع عشر في تصنيف رابطة اللاعبين المحترفين الصادر الإثنين، مقابل تراجع الايطالي فابيو فونييني الذي انسحب خلال مباراته الاولى في دورة أوماغ الكرواتية الدولية، مرتبة ليحتل المركز العاشر.

وتوج إيسنر (34 عاما)، العائد الى الملاعب بعد غياب دام ثلاثة اشهر بسبب الاصابة، بلقب نيوبورت للمرة الرابعة في مسيرته بعد أعوام 2011، 2012 و2017، وانعكس تقدمه في الترتيب تراجع الكرواتي بورنا تشوريتش للمركز الخامس عشر بعد خروجه من الدور الاول على ارضه وأمام جماهيره في أوماغ.

في المقابل، صب انسحاب فونييني المصنف اول في الدورة الكرواتية بسبب التعب في مباراته الاولى التي كان يخوضها في الدور الثاني بعدما اعفي من الدور الاول، امام مواطنه ستيفانو ترافاليا في مصلحة الروسي دانييل مدفيديف الذي انتزع منه المركز التاسع في التصنيف العالمي.

ولم يطرأ اي تعديل آخر على المراكز الثمانية الاولى، مع احتفاظ الصربي نوفاك ديوكوفيتش امام الاسباني رافايل نادال والسويسري روجيه فيدرر.

في ما يأتي ترتيب العشرة الأوائل:

1- الصربي نوفاك ديوكوفيتش 12415 نقطة

2- الإسباني رافايل نادال 7945

3- السويسري روجيه فيدرر 7460

4- النمسوي دومينيك تييم 4595

5- الألماني ألكسندر زفيريف 4325

6- اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس 4045

7- الياباني كي نيشيكوري 4040

8- الروسي كارن خاتشانوف 2890

9- الروسي دانييل مدفيديف 2625

10- الإيطالي فابيو فونييني 2535