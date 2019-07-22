زلاتان إبراهيموفيتش يشتبك مع مدرب مصري ويسبه بألفاظ نابية.. صور وفيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

هاجم النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم فريق لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي، المصري زكي عبد الفتاح، مدرب حراس مرمى فريق “لوس أنجلوس إف سي” بألفاظ نابية، وذلك خلال مباراة ديربي مدينة لوس أنجلوس في الدوري الأمريكي لكرة القدم.

لقطات فيديو أظهرت فور انتهاء المباراة تلاسن اللاعب زلاتان إبراهيموفيتش مع زكي عبد الفتاح، تفوه خلاله النجم السويدي بشتائم نابية بحق المدرب المصري.. حيث أظهرت الكاميرات التليفزيونية مشاجرة الثنائي، حيث قال إبراهيموفيتش لعبد الفتاح: “اذهب للمنزل أيها الوغد.. ليرد عبد الفتاح على إبراهيموفيتش قائلا: أنت لاعب غير محترم”.

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ووفقا لما ذكرته “روسيا اليوم” فقد ذكرت العديد من التقارير، أن المدرب المصري اعترض على تدخل إبراهيموفيتش العنيف على أحد لاعبي فريقه، وذلك بعد تسجيله لهدفه الثالث، ولكن رد اللاعب السويدي كان مبالغا فيه.

يشار إلى أن المباراة كانت قد انتهت بفوز زلاتان إبراهيموفيتش بنتيجة 3-2 سجل خلالها النجم السويدي أهداف فريقه الثلاثة “هاتريك”.

عبد الفتاح قاد رفقة بوب برادلي المنتخب المصري عام 2013 وكانوا قاب قوسين من التأهل بالفراعنة لكأس العالم عام 2014، قبل الهزيمة المذلة أمام غانا في موقعة كوماسي بنتيجة 6-1، ليرحل على أثرها الثنائي عن تدريب الفراعنة.