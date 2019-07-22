بعد أزمته بـ«كوبا أميركا».. ليونيل ميسي يتراجع ويعتذر

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
تقدم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم فريق برشلونة الإسباني، باعتذار لاتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم “كونميبول”، وذلك بعد أزمته وتصريحاته خلال بطولة “كوبا أميركا”.
الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، أرسل وثيقة إلى لجنة الأخلاقيات التابعة لاتحاد “كونميبول”، تتضمن اعتذارا رسميا من ليونيل ميسي قائد “التانجو” على تصريحاته المثيرة للجدل في بطولة “كوبا أميركا”.
صحيفة “سبورت” الكتالونية، ذكرت أن في الرسالة التي أرسلها الاتحاد الأرجنتيني لاتحاد أمريكا الجنوبية، يعترف فيها ليونيل ميسي بأنه لم يقصد شخصا بعينه عندما تحدث عن الفساد داخل الاتحاد، مضيفا أن كلماته عقب مباراة تشيلي كانت بسبب غضبه الشديد من تعرضه للطرد.
الصحيفة أضافت، أن الاتحاد الأرجنتيني يريد إغلاق تلك القضية، والتركيز أكثر على حالة الطرد التي تعرض لها ميسي، وأنه يرى أن العقوبة المحتملة لن تتجاوز التحذير أو الغرامة.. كما يأمل الاتحاد الأرجنتيني أن يتم رفع الإيقاف عن ميسي عقب طرده، وتواجده في مباراة التانجو المقبلة الودية المقرر إقامتها 5 من سبتمبر المقبل أمام تشيلي في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية.
قائد المنتخب الأرجنتيني كان قد خرج بتصريحات غاضبة بعد مباراة الميدالية البرونزية لبطولة كوبا أميركا، واتهم فيها “كونميبول” بالفساد، وأنه تم استهدافه بسبب تصريحاته التي انتقد فيها أداء حكام البطولة عقب الخسارة ضد البرازيل في نصف النهائي.. ورفض ميسي الظهور على منصة التتويج للحصول على الميدالية، قائلا إنه يرفض أن يكون جزءا من الفساد.
تصريحات ميسي لم تعجب مسئولي اتحاد أمريكا الجنوبية، حيث تشير الأخبار إلى إمكانية توقيع عقوبة كبيرة على النجم الأرجنتيني.
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