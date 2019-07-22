جريزمان: الجميع رحبوا بي إلا ميسي

قال المهاجم الفرنسي أنطوان جريزمان، المنضم حديثًا لصفوف برشلونة، إن ليونيل ميسي قائد البلوجرانا، لم يتحدث إليه بعد، مشددًا على أن لويس سواريز هو من تواصل معه ورحب بانضمامه للنادي الكتالوني.

وأضاف جريزمان، خلال تصريحاته بالمؤتمر الصحفي قبل مواجهة تشيلسي وديًا: "ميسي لم يتحدث إليّ بعد، لكنني تلقيت رسالة ترحيب من سواريز، أنا سعيد للغاية لأنني هنا، المجموعة رحبت بي بشكل جيد، وسعيد بمشاركتهم غرفة خلع الملابس، وأتمنى مساعدتهم بقدر الإمكان".

وتابع: "لدينا طرق مختلفة للهجوم، السرعة كما في أتلتيكو والأخرى تتطلب الصبر. سأتكيف مع المباريات حيث يمكنني المساهمة في العديد من الأشياء، ليس هناك مشكلة في الركض للخلف أو التقدم للهجوم، أنت تعرفني كيف ألعب بالفعل".

وحول انضمام نيمار المحتمل لبرشلونة، صرح جريزمان: "لم نتحدث عن هذا الموضوع في غرفة خلع الملابس، لكنه لاعب رائع، فبالرغم من إصاباته إلا أن مستواه لا يصدق".

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وأردف: "هناك الكثير من الأشياء يمكن أن تحدث ونحن لدينا العديد من اللاعبين أمثال ديمبلي، كوتينيو ومالكوم، وهؤلاء يمثلون أهمية كبيرة لنا ونأمل أن يكونوا بحالة جيدة مع وجود الثقة كي نحقق أهدافا كبيرة".

وتطرق أنطوان للحديث عن شكوى ناديه السابق أتلتيكو مدريد، ضده وضد برشلونة، وقال: "لقد جئت من نادٍ أعطيته كل شيء، أنا هادئ وأفعل الأشياء كما يجب، الشيء الوحيد الذي يهمني الآن هو الدخول في تكتيكات المدرب فالفيردي، لكي أكون جيدًا مع زملائي في الفريق، واستمتع بكرة القدم".

وواصل: "العلاقة مع التشولو (دييجو سيموني) أكثر من مجرد علاقة بين لاعب ومدربه، نحن أكثر من عائلة، وأتعامل معه جيدًا، إنه شخص مهم سواء في مجال الكرة أو خارجها، وأنا أحبه كثيرًا، وستكون علاقتنا مستمرة حتى بعد نهاية مسيرتنا الرياضية".

وختم جريزمان مازحًا: "لقد عانيت في التدريب الأول بعض الشيء، لأنهم أعطوني تمريرتين بين أقدامي، واحدة منهم كانت من راكيتيتش، لكنني أفضل في الوقت الحالي".