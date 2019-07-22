الخليج 365 يكشف محور مناقشات الأهلي والإسماعيلي في جلسة ضم متولي وعواد...

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جدة - عمرو شويل يكشف الخليج 365 محاور المناقشات المنتظرة بين ممثلي الأهلي والإسماعيلي في الجلسة المنتظرة بين الجانبين ،للتفاوض حول بيع الثنائي محمود متولي ومحمد عواد للفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة. وكشف مصدر داخل إدارة النادي الأهلي تفاصيل المفاوضات ، مؤكدا أن الأهلي عرض 10 مليون جنيه بالإضافة لإعارة لاعبين فيما يشترط الإسماعيلي الحصول علي 15 مليون جنيه واستعارة 3 لاعبين. Advertisements ومن المنتظر أن تشهد الجلسة الوصول لحل مادي توافقي وكذلك تحديد اللاعبين المطلوبين في الإسماعيلي من الأهلي علي سبيل الإعارة. كما سيقدم الأهلي عرضآ اخر املآ في خطف محمد عواد حارس مرمي الدراويش رغم اقترابه بقوة من الانتقال للزمالك.

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