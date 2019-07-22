حكام أمريكا اللاتينية مرشحون لإدارة قمة الأهلي والزمالك

كشف مصدر مسئول في لجنة الحكام باتحاد الكرة، أن حكام أمريكا اللاتينية مرشحون لإدارة قمة الأهليوالزمالك، يوم الأحد المقبل، في ختام الدوري.
قال المصدر إن لجنة الحكام خاطبت اتحادات أوروبية عدة مثل إنجلترا وفرنسا والمجر وسلوفينيا، بجانب اتحادات أمريكا اللاتينية، مثل الأرجنتين والمكسيك، لترشيح حكام لإدارة القمة.
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