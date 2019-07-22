رياضة | هل يصبح تشافي هيرنانديز مدرباً لبرشلونة؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هل يصبح تشافي هيرنانديز مدرباً لبرشلونة؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح والد النجم الإسباني السابق وبرشلونة تشافي هيرنانديز أن طموح إبنه هو العودة إلى البلوجرانا ولكن هذه المرة مدرباً .

وفي تصريحات لـ خواكين هيرنانديز نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية قال: "برشلونة هو المستقبل، لكن هنالك الكثير من الضغط الذي سيواجهه ومن غير المناسب البدء بهذه الحالة، البدء بالضغط لا يؤدي إلى أي مكان".

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وأكمل: "لقد قال أنه يريد تدريب برشلونة بالفعل، لكن عليه أن يكون مستعداً، إبني كان متحمساً لبدء التدريب وهو في سن 39 عاماً".

وكانت بدايه تشافي هيرنانديز التدريبية مع نادي السد القطري عقب إعتزاله النهائي، وخاض الفريق أول مباراة أمام بالاموس الإسباني تحت قيادته وانتهت بالتعادل 1-1.

ويعد تشافي من أهم أساطير برشلونة، حيث قاد الفريق إلى عدد كبير من الألقاب خلال الفترة من بدايته مع الفريق عام1998 حتى رحل عنهم في عام 2015 وذهابه الى الدوري القطري.