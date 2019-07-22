رياضة | برشلونة يحسم أزمة صفقة "نيمار"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يحسم أزمة صفقة "نيمار" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كذب جوردي كاردونر نائب رئيس نادي برشلونة الإسباني ما أثير عن مفاوضات ناديه لاستعادة نيمار دا سيلفا من باريس سان جيرمان الفرنسي خلال الميركاتو الصيفي.

وقال كاردونر لقناة TV3 الكتالونية: "الرئيس بارتوميو قد حسم الأمر بالفعل من قبل فلا توجد أي مناقشات حول عودة نيمار في الإدارة".

وأضاف نائب رئيس برشلونة: "هذا الملف ليس موجود على طاولة الإدارة رغم ما يتم تداوله في الإعلام ورغبته في الرحيل عن باريس سان جيرمان ولكننا لم نفتح باب المناقشة حول هذا الأمر".