رياضة | وكيل جاريث بيل يهدد انتقال نيمار إلى ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وكيل جاريث بيل يهدد انتقال نيمار إلى ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رد جوناثان بارنيت وكيل جاريث بيل نجم ريال مدريد الإسباني على ما أثير عن انتقال اللاعب إلى صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وخرجت تقارير صحفية تشير إلى صفقة تبادلية محتملة بين ريال مدريد وباريس، ينتقل بمقتضاها نيمار للنادي الملكي، مقابل انضمام بيل إلى سان جيرمان.

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وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن بارنيت لم يكن على علم بالأنباء التي أفادت بمقايضة محتملة بين ريال مدريد وباريس سان جيرمان، مشيرا إلى أنه لم يظهر اهتمامًا تجاه تلك الأنباء.

وقال بارنيت: "ليس لدي خطة للإسراع برحيل بيل من ريال مدريد، الآن أنا جالس على الأريكة أشاهد بطولة بريطانية المفتوحة للجولف".