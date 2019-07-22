رابيو يعترف بالمعاناة أمام توتنهام

أكد أدريان رابيو لاعب وسط يوفنتوس، أن فريقه الإيطالي واجه صعوبات كبيرة خلال مواجهة توتنهام الإنجليزي، والتي انتهت بخسارة السيدة العجوز في الكأس الدولية للأبطال.

وشارك رابيو للمرة الأولى بقميص يوفنتوس، منذ انضمامه هذا الصيف للسيدة العجوز، في صفقة انتقال حر، عقب نهاية عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي.

وقال رابيو في تصريحات أبرزتها صحيفة توتو سبورت "بشكل عام كانت مباراة جيدة، واجهنا بعض الصعوبات في الشوط الأول، كنا نلعب أمام خصم رائع تفوق بدنيًا علينا".

وأضاف "لكن في الشوط الثاني، سيطرنا على الأمور وتحسن الأداء، هناك الكثير من العمل الذي يتعين عليّ القيام به".

وأتم "أنا بحاجة للنمو والتطور على المستوى البدني، لكن كونها المباراة الأولى، أشعر أنني بخير، وجدت نفسي بشكل جيد مع زملائي وفي مركزي على أرض الملعب".

وسقط يوفنتوس في فخ الهزيمة أمام توتنهام، بنتيجة (2-3)، بعد هدف قاتل سجله هاري كين من منتصف الملعب، بعد خطأ من أدريان رابيو.