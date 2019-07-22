وكيل بيل يكشف حقيقة المقايضة مع نيمار

كشف جوناثان بارنيت، وكيل جاريث بيل نجم ريال مدريد، حقيقة انتقال الويلزي إلى صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وخرجت تقارير صحفية تشير إلى صفقة تبادلية محتملة بين ريال مدريد وباريس، ينتقل بمقتضاها نيمار للنادي الملكي، مقابل انضمام بيل إلى سان جيرمان.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن بارنيت لم يكن على علم بالأنباء التي أفادت بمقايضة محتملة بين ريال مدريد وباريس سان جيرمان، مشيرا إلى أنه لم يظهر اهتمامًا تجاه تلك الأنباء.

وقال بارنيت: "ليس لدي خطة للإسراع برحيل بيل من ريال مدريد، الآن أنا جالس على الأريكة أشاهد بطولة بريطانية المفتوحة للجولف".

وكان زيدان، قال عقب المباراة الودية بين الميرنجي وبايرن ميونخ فجرالأحد، إنَّ مسؤولي الريال يعملون على انتقال بيل خارج "سانتياجو برنابيو"، ومن الأفضل للجميع أن يرحل النجم الويلزي، في أقرب وقت.