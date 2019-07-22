شكرا لقرائتكم أشرف بن شرقى: طموحاتى مع الزمالك بلا حدود... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أشرف بن شرقى مهاجم الزمالك الجديد، إن طموحاته كبيرة مع النادى الأبيض بعد ضمه من الهلال السعودى فى فترة الانتقالات الجارية لمدة 3 مواسم مقبلة.

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وتحدث بن شرقى لـ"الخليج 365" فى تعليقه عن ذكرياته مع الهدف الذى سجله فى الأهلى بقميص الوداد وإمكانية تكراره مع الأبيض قائلا:"لماذا ممكن؟!..كل مباراة أفكر فى إحراز الأهداف خلالها وليس الأهلى فقط أنا أعلم أن مباراة الأهلى والزمالك تكون ديربى فى مصر والتسجيل فيها سيجعل الجماهير تحبك أكثر ولكن أنا طموحى أن أسجل فى كل مباراة وأساعد زملائى على تحقيق الانتصارات وهذا هو الأهم".

ولعب بن شرقى من قبل فى عدة أندية منها فى الدورى المغربى والسعودى والفرنسى حيث يبلغ من العمر 25 عاما ومن مواليد 24 سبتمبر 1994، بدأ مسيرته فى نادى المغرب الفاسى وشارك معهم فى 29 مباراة، أحرز خلالها 3 أهداف، وصنع مثلها وفى عام 2016 انتقل إلى الوداد المغربى، ولعب له موسمين، شارك خلالهما فى 35 مباراة، سجل فيها 8 أهداف وصنع 7، وتوج بن شرقى مع الفريق المغربى ببطولة دورى أبطال أفريقيا عام 2017، على حساب الأهلى المصرى، وفى عام 2018 انتقل للدورى السعودى من خلال نادى الهلال، والذى أحرز معه 3 أهداف من أصل 13 مباراة شارك فيها مع الفريق السعودى، وتمت إعارته إلى نادى لانس الفرنسى قبل أن يعود إلى الهلال ثم انضم للزمالك مؤخراً لمدة 3 مواسم مقبلة.