تدريبات بدنية قوية للاعبى طنطا بالأكاديمية البحرية...

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جدة - عمرو شويل خاض فريق طنطا بقيادة أيمن المزين تدريبات بدنية قوية فى بداية معسكره بالأكاديمية البحرية تحت إشراف المعد البدنى عصام عمر ضمن المرحلة الأستعدادات للموسم الجديد وقرر الجهاز الفنى لفريق طنطا بقيادة أيمن المزين خوض معسكر مغلق بالأكاديمية البحرية فى الإسكندرية استعدادا لبطولة الدورى الممتاز الموسم المقبل . وحدد أيمن المزين بداية المعسكر يوم 25 من الشهر الجارى لمدة أسبوعين يتخلله خوض مباريات ودية . Advertisements وبدأ طنطا بقيادة أيمن المزين فترة الإعداد للموسم الجديد خلال الأيام الماضية بخوض التدريبات الجماعية على استاد جامعة طنطا. حقق فريق طنطا الفوز على نظيرة المطاحن بنتيجة 3/0 بالمباراة الودية ضمن أستعدادات الفريق الطنطاوى لبطولة الدورى الممتاز الموسم المقبل وأحرز أهداف طنطا خالد أبو زيادة هدف وأحمد قطاوي هدفين . وعاد فريق طنطا إلى للدورى الممتاز وذلك عقب تصدر المجموعة الثالثة "بحرى" بدورى القسم الثانى وبدأ الفريق بقيادة أيمن المزين فترة الإعداد للموسم الجديد خلال الأيام الماضية بخوض التدريبات الجماعية على استاد جامعة طنطا.

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