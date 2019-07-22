شكرا لقرائتكم وفاة نجل عم محمد أبو جبل حارس مرمى نادى سموحة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل توفى علاء أبو جبل صباح اليوم الأثنين ، أبن عم محمد أبو جبل حارس مرمى نادى سموحة . Advertisements و نشر أبو جبل حارس سموحة نعى لأبن عمه عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى " فيس بوك "، مطالبا متابعيه بالدعاء له . وحرص عدد من زملاء أبو جبل و أصدقاؤه على تقديم العزاء والدعاء للمتوفى عبر صفحته على فيس بوك .

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