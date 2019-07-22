محمد صلاح يثير الجدل بصورته في الحمام.. ومتابعون: "أوعى يغرك جسمك"

أحمد أبوعقيل

أثارت صورة محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي داخل الحمام أثناء استكمال إجازته قبل الالتحاق بمعسكر ناديه، جدلاً واسعا من متابعه.

وعلق محمد صلاح على صورته نشرها عبر "تويتر" و"انستجرام" تحت المياه "عطلة" في إشارة فترة الراحة التي يقضيها حاليًا.

ولاقت الصورة معارضة من البعض عبر حساب محمد صلاح وقبول من البعض الآخر بعد دقائق فقط من نشرها.

وعلق محمد حسن :" نفسي افهم اية الانتقاد ده كله عشان الصورة دي، كل واحد يخليه في حاله ولا هو هري وخلاص وتقطيع في الراجل بقي كفيكم توقفو علي الوحده كل واحد يحط نفسه مكان صلاح ويشوف نفسه وردة فعلو لم الناس تتريق عليه وخلاص".

محمود أحمد قال لصلاح:" روق على نفسك يا ابو مكه ولا تشغل بالك بالهرى والهبد كان موسم جيد ( هداف الدورى الأنجليزى للموسم الثانى على التوالى و دورى ابطال مع فريقك) أجازه سعيده

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