شكرا لقرائتكم خبر عن هل تتم إعادة مباراة الزمالك والجونة بسبب طرد الجزار؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر باتحاد الكرة حقيقة ما تردد خلال الساعات الأخيرة حول إعادة مباراة الزمالك والجونة، بداعى استمرار محمود الجزار لاعب الفريق الساحلى داخل الملعب، بعد طرده من جانب الحكم محمود عاشور.

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وأكد المصدر أن محمود عاشور طرد الجزار ويوسف أوباما، لاعبى الجونة والزمالك، بعد حدوث تشابك بالأيدى بينهما، وتم تسليم إخطار لكل فريق بطرد لاعبه، وخرج اللاعبان من الملعب، وغير صحيح ما تردد عن استمرار "الجزار" داخل المستطيل الأخضر، وبالتالى لا يوجد ما يدعو لإعادة المباراة.

وتعادل الجونة على الزمالك بهدفين لمثلهما فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء الأحد على ملعب الفريق الساحلى، ضمن منافسات الجولة الـ33 بالدورى الممتاز، تقدم الزمالك عن طريق طارق حامد فى الدقيقة 65 ثم أدرك أحمد ياسر ريان التعادل للجونة فى الدقيقة 78 وخطف محمود الشبراوى الهدف الثانى للجونة فى الدقيقة 88 وفى الدقيقة 97 سجل زيزو التعادل للفريق الأبيض.