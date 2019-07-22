شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور .. لحظات مرح نجوم الكرة فى حمام السباحة مع أبناؤهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحرص دائما نجوم الكرة على إستغلال أوقات الراحة لقضاء أوقات ممتعة مع أسرهم و أبناءهم على الشواطىء سواء داخل مصر أو خارجها . و نجد أن نجوم الكرة عادة ما يشاركون متابعيهم على السوشيال ميديا بأوقاتهم السعيدة مع أبناءهم ، حيث يرصد الخليج 365 لقطات لأبرز نجوم الساحرة المستديره فى لحظات مرح مع أولادهم فى حمام السباحة فى الصور التالية :

حازم إمام نجم الزمالك السابق و أبنته

على معلول لاعب الأهلى و نجله Advertisements

محمد ناجى جدولاعب الجونة مع نجله

جدو مع أبناؤه

باسم مرسى لاعب الزمالك و أبنته

عمرو السولية لاعب الأهلى و أبنته

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