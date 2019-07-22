رياضة | ضربة موجعة لتشيلسي قبل مباراة برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضربة موجعة لتشيلسي قبل مباراة برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى فرانك لامبارد المدير الفني الجديد لنادي تشيلسي الإنجليزي ضربة موجعة قبل مباراة برشلونة الإسباني غدًا في بطولة الكأس الدولية للأبطال.

وكشفت صحيفة "ديلي ميل" عن أن الفرنسي نجولو كانتي لاعب وسط تشيلسي، تعرض لانتكاسة قبل 3 أسابيع من انطلاق منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لتكرار إصابة الركبة مرة أخرى.

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وترك نجولو كانتي معسكر تشيلسي في اليابان وعاد إلى لندن من أجل مواصلة التعافي من إصابة الركبة.