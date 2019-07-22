النشرة الرياضية..عقوبة جديدة على الترجي.. والزمالك يفقد أوباما أمام الإسماعيلي والأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تقريرًا يوميا بأبرز الأخبار الرياضية ليوم الأحد 21 يوليو.

كاف يفرض عقوبة جديدة على الترجي بسبب نهائي إفريقيا

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" فرض عقوبة مالية جديدة على الترجي التونسي، على خلفية أحداث ذهاب المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا أمام مضيفه الوداد المغربي.

بالمواعيد.. تعرف على مشوار الأندية المصرية في دوري الأبطال والكونفدرالية

أجرى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" اليوم الأحد، قرعة المراحل التهميدية من دوري أبطال أفريقيا، إضافة إلى الكونفدرالية الإفريقية.

مران الأهلي.. الشيخ يغادر مبكرًا.. ورمضان صبحي يواصل برنامجه التأهيلي

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استأنف الفريق الأول لكرة القدم، مساء اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادا لمباراة المقاولون العرب يوم الأربعاء المقبل، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

أوباما يغيب عن مباراتي الزمالك ضد الإسماعيلي والأهلي

تأكد غياب اللاعب يوسف إبراهيم "أوباما" لاعب الزمالك عن فريقه خلال مواجهتي الإسماعيلي والأهلي المؤجلتين في الدوري المصري الممتاز.

رسميا.. رينار يعلن رحيله عن منتخب المغرب

أعلن المدرب الفرنسي هيرفي رينار رحيله عن تدريب المنتخب المغربي بعد خروجه من منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019.

تحت قيادة ساويرس.. المحمدي ينتظر تريزيجيه لتكرار تجربة ذئاب بريميرليج

تحول كبير شهده نادي أستون فيلا الإنجليزي، منذ استحواذ مجموعة NSWE المملوكة لرجل الأعمال المصري ناصف ساويرس على ملكيته، حيث نجح في العودة إلى أضواء الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد غياب ثلاث سنوات.