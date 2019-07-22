مُحدث | جميع صفقات يوفنتوس في صيف 2019

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نرصد لكم في هذا الموضوع المُحدث جميع صفقات يوفنتوس الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية 2019، والتي يُشرف عليها المدير الفني الإيطالي “ماوريتسيو ساري” الذي خلف مواطنه “ماسيمليانو أليجري”.

البطل القياسي للدوري الإيطالي، اكتفى بلقب السيري آ الموسم الماضي رغم تعاقده مع أسطورة البرتغال وريال مدريد “كريستيانو رونالدو” بمبلغ فاق الـ 100 مليون يورو، إلا أنه ودع من كأس إيطاليا وخرج من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على يد أياكس أمستردام.

وأبرم يوفنتوس صفقته الأولى في الميركاتو الصيفي 2019 حين اتفق مع الدولي الويلزي “آرون رامسي” خلال شهر يناير من نفس السنة، لينضم بموجب قانون بوسمان بعقد طويل الأمد وبراتب أسبوعي يصل لـ 400 ألف جنيه إسترليني.

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موقع الخليج 365 يستعرض في هذا الموضوع جدول خاص باللاعبين الذين ضمتهم إدارة نادي السيدة العجوز بشكل رسمي في الميركاتو الصيفي، بالإضافة إلى جدول خاص باللاعبين الراحلين عن صفوف اليوفي في الميركاتو الصيفي 2019.

الجدول مُحدث بصورة شبه يومية، حسب نشاط نادي يوفنتوس خلال سوق الانتقالات، ويتضمن مركز كل لاعب وسنه وجنسيته وناديه السابق، بالإضافة إلى تفاصيل الصفقة ومدة التعاقد، لكن الجدول لا يتضمن سوى الصفقات التي تمت بشكل رسمي.

جميع صفقات يوفنتوس في صيف 2019

اللاعب – المركز – السن الجنسية انتقل من تفاصيل الصفقة ماتياس دي ليخت – قلب دفاع ووسط دفاع– 19 عامًا هولندا أياكس أمستردام – هولندا 85.5 مليون يورو – وقع على عقد مدته 5 سنوات كريستيان روميرو – قلب دفاع أيمن وأيسر وظهير أيمن – 21 عامًا الأرجنتين جنوى – إيطاليا 26 مليون يورو – وقع على عقد مدته 5 سنوات لوكا بيليجريني – ظهير أيسر – 20 عامًا إيطاليا روما – إيطاليا 22 مليون يورو– وقع على عقد مدته 4 سنوات ميريح ديميرل – قلب دفاع – 21 عامًا تركيا ساسولو – إيطاليا 18 مليون يورو – وقع على عقد مدته 5 سنوات آرون رامسي – إرتكاز وبوكس تو بوكس – 28 عامًا ويلز آرسنال – إنجلترا انتقال حر – وفقًا لقانون بوسمان جانلويجي بوفون – حارس مرمى – 41 عامًا إيطاليا باريس سان جيرمان – فرنسا انتقال حر – وقع على عقد قصير ينتهي في يونيه 2020 آدريان رابيو – إرتكاز – 24 عامًا فرنسا باريس سان جيرمان – فرنسا انتقال حر – وقع على عقد مدته 4 سنوات جونزالو هيجوايين – قلب هجوم – 31 عامًا الأرجنتين / فرنسا تشيلسي – إنجلترا انتهاء إعارة – عاد بعد أن قضى فترة إعارة مزدوجة لميلان وتشيلسي في موسم 2019/2018 – عقده ممتد مع يوفنتوس حتى يونيه 2021 ماركو بياتسا – مهاجم وجناح أيسر – 24 عامًا كرواتيا فيورنتينا – إيطاليا عودة من الإعارة – عقده ممتد مع يوفنتوس حتى يونيه 2021 فيليبو رانوكيا – وسط – 18 عامًا إيطاليا بيروجيا – إيطاليا عودة من الإعارة حمزة رافيا – صانع ألعاب – 18 عامًا تونس / فرنسا ليون ب – فرنسا Advertisements 360 ألف يورو – يبدأ مسيرته مع يوفنتوس تحت 23 عامًا

الراحلون عن يوفنتوس في صيف 2019