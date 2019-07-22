مُحدث | جميع صفقات يوفنتوس في صيف 2019

نرصد لكم في هذا الموضوع المُحدث جميع صفقات يوفنتوس الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية 2019، والتي يُشرف عليها المدير الفني الإيطالي “ماوريتسيو ساري” الذي خلف مواطنه “ماسيمليانو أليجري”.
البطل القياسي للدوري الإيطالي، اكتفى بلقب السيري آ الموسم الماضي رغم تعاقده مع أسطورة البرتغال وريال مدريد “كريستيانو رونالدو” بمبلغ فاق الـ 100 مليون يورو، إلا أنه ودع من كأس إيطاليا وخرج من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على يد أياكس أمستردام.
وأبرم يوفنتوس صفقته الأولى في الميركاتو الصيفي 2019 حين اتفق مع الدولي الويلزي “آرون رامسي” خلال شهر يناير من نفس السنة، لينضم بموجب قانون بوسمان بعقد طويل الأمد وبراتب أسبوعي يصل لـ 400 ألف جنيه إسترليني.
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موقع الخليج 365 يستعرض في هذا الموضوع جدول خاص باللاعبين الذين ضمتهم إدارة نادي السيدة العجوز بشكل رسمي في الميركاتو الصيفي، بالإضافة إلى جدول خاص باللاعبين الراحلين عن صفوف اليوفي في الميركاتو الصيفي 2019.
الجدول مُحدث بصورة شبه يومية، حسب نشاط نادي يوفنتوس خلال سوق الانتقالات، ويتضمن مركز كل لاعب وسنه وجنسيته وناديه السابق، بالإضافة إلى تفاصيل الصفقة ومدة التعاقد، لكن الجدول لا يتضمن سوى الصفقات التي تمت بشكل رسمي.
انتهاء إعارة – عاد بعد أن قضى فترة إعارة مزدوجة لميلان وتشيلسي في موسم 2019/2018– عقده ممتد مع يوفنتوس حتى يونيه 2021
ماركو بياتسا – مهاجم وجناح أيسر –24 عامًا
كرواتيا
فيورنتينا – إيطاليا
عودة من الإعارة – عقده ممتد مع يوفنتوس حتى يونيه 2021
فيليبو رانوكيا – وسط – 18 عامًا
إيطاليا
بيروجيا – إيطاليا
عودة من الإعارة
حمزة رافيا – صانع ألعاب – 18 عامًا
تونس / فرنسا
ليون ب – فرنسا
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360 ألف يورو – يبدأ مسيرته مع يوفنتوس تحت 23 عامًا
الراحلون عن يوفنتوس في صيف 2019
اللاعب – المركز – السن
الجنسية
رحل إلى
تفاصيل الصفقة
روجيرو – ظهير أيسر–21 عامًا
البرازيل
ساسولو – إيطاليا
10 مليون يورو
ألبيرتو تشيري – قلب هجوم – 23 عامًا
إيطاليا
كالياري – إيطاليا
9 مليون يورو
لوكا ماروني – قلب دفاع – 29 عامًا
إيطاليا
هيلاس فيرونا – إيطاليا
مليون يورو
ليوناردو مانكوسو – قلب هجوم –27 عامًا
إيطاليا
إمبولي – إيطاليا
5 مليون يورو
لوكا بارلوكو – ظهير أيسر – 24 عامًا
إيطاليا
فيتشينزا – إيطاليا
انتقال حر
آندريا فافالي – قلب هجوم – 22 عامًا
إيطاليا
جنوى – إيطاليا
7 مليون يورو
ريكاردو أورسوليني – ظهير أيمن – 22 عامًا
إيطاليا
بولونيا – إيطاليا
15 مليون يورو
إيميل أوديرو – حارس مرمى – 22 عامًا
إيطاليا
سامبدوريا – إيطاليا
20 مليون يورو
ستيفانو ستورارو – إرتكاز وجناح وظهير – 26 عامًا
إيطاليا
جنوى – إيطاليا
16.5 مليون يورو
ليوناردو سبينازولا – ظهير أيسر –26 عامًا
إيطاليا
روما – إيطاليا
29.5 مليون يورو
آندريا بارزالي – قلب دفاع – 38 عامًا
إيطاليا
اعتزال نهائي
انتهاء عقد
مارتن كاسيريس – قلب دفاع وظهير – 32 عامًا
أوروجواي
لاتسيو – إيطاليا
انتهاء فترة إعارة 6 أشهر (يناير – يونيه 2019)
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