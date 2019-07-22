اخبار الرياضه

مُحدث | جميع صفقات يوفنتوس في صيف 2019

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محمود ماهر 0 تبليغ

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نرصد لكم في هذا الموضوع المُحدث جميع صفقات يوفنتوس الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية 2019، والتي يُشرف عليها المدير الفني الإيطالي “ماوريتسيو ساري” الذي خلف مواطنه “ماسيمليانو أليجري”.

البطل القياسي للدوري الإيطالي، اكتفى بلقب السيري آ الموسم الماضي رغم تعاقده مع أسطورة البرتغال وريال مدريد “” بمبلغ فاق الـ 100 مليون يورو، إلا أنه ودع من كأس إيطاليا وخرج من ربع نهائي على يد أياكس أمستردام.

وأبرم يوفنتوس صفقته الأولى في الميركاتو الصيفي 2019 حين اتفق مع الدولي الويلزي “آرون رامسي” خلال شهر يناير من نفس السنة، لينضم بموجب قانون بوسمان بعقد طويل الأمد وبراتب أسبوعي يصل لـ 400 ألف جنيه إسترليني.

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موقع الخليج 365 يستعرض في هذا الموضوع جدول خاص باللاعبين الذين ضمتهم إدارة نادي السيدة العجوز بشكل رسمي في الميركاتو الصيفي، بالإضافة إلى جدول خاص باللاعبين الراحلين عن صفوف اليوفي في الميركاتو الصيفي 2019.

الجدول مُحدث بصورة شبه يومية، حسب نشاط نادي يوفنتوس خلال سوق الانتقالات، ويتضمن مركز كل لاعب وسنه وجنسيته وناديه السابق، بالإضافة إلى تفاصيل الصفقة ومدة التعاقد، لكن الجدول لا يتضمن سوى الصفقات التي تمت بشكل رسمي.

جميع صفقات يوفنتوس في صيف 2019

صفقات يوفنتوس 2019 الميركاتو الصيفي (صور: MercatoDay)
صفقات يوفنتوس 2019 الميركاتو الصيفي (صور: MercatoDay)

اللاعب المركز السن

الجنسية

انتقل من

تفاصيل الصفقة

ماتياس دي ليخت قلب دفاع ووسط دفاع 19 عامًا

هولندا

أياكس أمستردام هولندا

85.5 مليون يورو وقع على عقد مدته 5 سنوات

كريستيان روميرو قلب دفاع أيمن وأيسر وظهير أيمن – 21 عامًا

الأرجنتين

جنوى إيطاليا

26 مليون يورو وقع على عقد مدته 5 سنوات

لوكا بيليجريني ظهير أيسر – 20 عامًا

إيطاليا

روما إيطاليا

22 مليون يورو وقع على عقد مدته 4 سنوات

ميريح ديميرل قلب دفاع 21 عامًا

تركيا

ساسولو إيطاليا

18 مليون يورو وقع على عقد مدته 5 سنوات

آرون رامسي إرتكاز وبوكس تو بوكس – 28 عامًا

ويلز

آرسنال إنجلترا

انتقال حر وفقًا لقانون بوسمان

جانلويجي بوفون حارس مرمى 41 عامًا

إيطاليا

باريس سان جيرمان فرنسا

انتقال حر وقع على عقد قصير ينتهي في يونيه 2020

آدريان رابيو إرتكاز – 24 عامًا

فرنسا

باريس سان جيرمان فرنسا

انتقال حر وقع على عقد مدته 4 سنوات

جونزالو هيجوايين قلب هجوم – 31 عامًا

الأرجنتين / فرنسا

إنجلترا

انتهاء إعارة عاد بعد أن قضى فترة إعارة مزدوجة لميلان وتشيلسي في موسم 2019/2018 عقده ممتد مع يوفنتوس حتى يونيه 2021

ماركو بياتسا مهاجم وجناح أيسر 24 عامًا

كرواتيا

فيورنتينا إيطاليا

عودة من الإعارة عقده ممتد مع يوفنتوس حتى يونيه 2021

فيليبو رانوكيا وسط – 18 عامًا

إيطاليا

بيروجيا إيطاليا

عودة من الإعارة

حمزة رافيا صانع ألعاب – 18 عامًا

تونس / فرنسا

ليون ب فرنسا

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360 ألف يورو يبدأ مسيرته مع يوفنتوس تحت 23 عامًا

الراحلون عن يوفنتوس في صيف 2019

صفقات يوفنتوس 2019 الميركاتو الصيفي (صور: MercatoDay)
صفقات يوفنتوس 2019 الميركاتو الصيفي (صور: MercatoDay)

 

اللاعب المركز السن

الجنسية

رحل إلى

تفاصيل الصفقة

روجيرو ظهير أيسر 21 عامًا

البرازيل

ساسولو إيطاليا

10 مليون يورو

ألبيرتو تشيري قلب هجوم – 23 عامًا

إيطاليا

كالياري إيطاليا

9 مليون يورو

لوكا ماروني قلب دفاع – 29 عامًا

إيطاليا

هيلاس فيرونا إيطاليا

مليون يورو

ليوناردو مانكوسو قلب هجوم 27 عامًا

إيطاليا

إمبولي إيطاليا

5 مليون يورو

لوكا بارلوكو ظهير أيسر – 24 عامًا

إيطاليا

فيتشينزا إيطاليا

انتقال حر

آندريا فافالي قلب هجوم – 22 عامًا

إيطاليا

جنوى إيطاليا

7 مليون يورو

ريكاردو أورسوليني ظهير أيمن – 22 عامًا

إيطاليا

بولونيا إيطاليا

15 مليون يورو

إيميل أوديرو حارس مرمى – 22 عامًا

إيطاليا

سامبدوريا إيطاليا

20 مليون يورو

ستيفانو ستورارو إرتكاز وجناح وظهير – 26 عامًا

إيطاليا

جنوى إيطاليا

16.5 مليون يورو

ليوناردو سبينازولا ظهير أيسر 26 عامًا

إيطاليا

روما إيطاليا

29.5 مليون يورو

آندريا بارزالي قلب دفاع – 38 عامًا

إيطاليا

اعتزال نهائي

انتهاء عقد

مارتن كاسيريس قلب دفاع وظهير – 32 عامًا

أوروجواي

لاتسيو إيطاليا

انتهاء فترة إعارة 6 أشهر (يناير يونيه 2019)

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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