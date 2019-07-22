بايرن يسقط الريال.. وتوتنهام يصدم يوفنتوس

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عكر بايرن ميونيخ الألماني على صانع الألعاب الدولي البلجيكي إدين هازار، بدايته مع ريال مدريد الإسباني الذي انتقل إليه هذا الصيف من تشيلسي الإنجليزي، بإسقاطه النادي الملكي 3-1 في هيوستن الأمريكية ضمن كأس الأبطال الدولية الودية التي شهدت سقوط يوفنتوس الإيطالي أمام توتنهام 2-3 بهدف قاتل لهاري كاين.

وكانت الأنظار شاخصة نحو هازار الذي بدأ أساسياً في أول مباراة له بقميص ريال الذي تعاقد معه من تشلسي بعقد حتى 2024 مقابل 100 مليون يورو، لكن النجم البلجيكي لم يقدم شيئاً يذكر في الشوط الأول الذي لعب فيه.

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وفي سنغافورة، لم تكن بداية المدرب ماوريتسيو ساري، والمدافع الهولندي الشاب ماتيس دي ليخت مع فريقهما الجديد يوفنتوس مشجعة، إذ استهل بطل إيطاليا في المواسم الثمانية الماضية تحضيراته بسقوط في سنغافورة أمام توتنهام 2-3 بهدف قاتل سجله من خارج المنطقة البديل كاين في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

وأنهى توتنهام الشوط الأول الذي بدأه يوفنتوس بتشكيلة أساسية من دون دي ليخت الذي حسم هذا الأسبوع صفقة انتقاله إلى «السيدة العجوز» من أياكس مقابل 85,5 مليون يورو، متقدماً بهدف الأرجنتيني ايريك لاميلا (30)، قبل أن يعادل مواطنه جونزالو هيجواين العائد من الإعارة، في الدقيقة 56 ثم ما لبت النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، أن وضع فريق ساري في المقدمة (60) قبل أن يترك أرضية الملعب بعدها بثلاث دقائق.

لكن البديلين البرازيلي لوكاس مورا، وكاين، قلبا الطاولة على يوفنتوس الذي أشرك دي ليخت في الدقيقة 63 بدلاً من ليوناردو بونوتشي، بعدما عادل الأول في الدقيقة 65 قبل أن يخطف الثاني في الوقت بدل الضائع من مسافة بعيدة (3+90).