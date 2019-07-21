خمس صفقات تسببت في صراعات بين كبار أندية أوروبا

تستعد جميع الأندية لبدء موسمها الجديد بعدما قامت بتدعيم صفوفها بصفقات قوية، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

شهد الميركاتو الجاري صفقات قوية، ومن المتوقع أن تحدث الفارق مع فريقها مثل صفقة برشلونة مع أنطوان جريزمان، وريال مدريد الذي ضم إيدين هازارد، وماتياس دي ليخت ليوفنتوس.

أنطوان جريزمان إلى برشلونة

ظل الفرنسي أنطوان جريزمان محط انظار بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد وبرشلونة، ليجعل فريق أتلتيكو مدريد ينتهز الفرصة ويرفع سعر اللاعب لـ200 مليون يورو، ليتردد اللاعب في الإنتقال إلى أي فريق أخر، قبل أن يتم خفض سعرالشرط الجزائي للاعب في شهر يوليو الجاري، لـ120 مليون يورو، ويسرع مسؤولو برشلونة لإقناع اللاعب وضمه بالفعل ليكون إضافة كبيرة جدًا للنادي الكتالوني في الموسم القادم.

إيدين هازارد إلى ريال مدريد

ذاك اللاعب البلجيكي الذي كانت خطوات إنضمامه إلى ريال مدريد باتت معقدة وبها عقبات كثيرة وخلاف شديد بين

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تشيلسي والميرنجي، حيث طلب البلوز 130 مليون يورو لبيع البلجيكي، في حين عرض ريال مدريد 100 مليون يورو، و أعلن تشيلسي في وقت سابق بتصريحات صحفية أنه لايوجد أي ضغوط لبيع اللاعب ليثما أن عقده ينتهي الموسم القادم، وأن النادي ليس لديه مشكلة بتركه يرحل بشكل مجاني مع نهاية الموسم.ولكن في النهاية خضع الفريق الملكي لشروط البلوز وضم البلجيكي بالفعل ليساند الفريق في الموسم الجديد .

فرانكي دي يونج إلى برشلونة

الهولندي الموهوب خط منتصف أياكس "الهولندي" السابق الذي نشبت صراعات قوية بين باريس سان جيرمان "الفرنسي" وبرشلونة "الإسباني " من أجل ضمه والتوقيع معه، ولكن نجح إدارة النادي الكتالوني في حسم الصفقة من قلب أمسترادم بهولندا بصفقة بلغت 75 مليون يورو،

متفوقًا على النادي الباريسي، وليدخل دي يونج ضمن أغلى خمس هولنديين في تاريخ برشلونة .

لوكا يوفيتش إلى ريال مدريد

تصارع قطبي الكرة في العالم ريال مدريد وبرشلونة، للحصول على خدمات القناص الصربي الذي كان محط أنظار، كبار أندية أوروبا الموسم الماضي وشاهدوا تألقه مع فريقه الألماني فرانكفورت في الدوري الألماني "البوندسليجا".

سجل يوفيتش مع فريقه الألماني، 27 هدف في 46 مباراة، ونجح النادي الملكي في نهاية المطاف ضم الصربي ضمن صفوف الميرنجي بصفقة بلغت 65 مليون يورو .

ماتيس دي ليخت إلى يوفنتوس

المدافع الهولندي الذي كان أبرز صراعات الميركاتو الصيفي الجاري، تصارع عليه كبار أوروبا، على رأسهم برشلونة، مرورًا بقطبي مانشستر، ويوفنتوس الإيطالي، من أجل ضم الصخرة الهولندية دي ليخت ، ونجح النادي الإيطالي بفض هذا الصراع وضم دي ليخت ضمن صفوف فريقه، الذي يسعى لتعزيز صفوفه بأفضل اللاعبين من أجل مواصلة المنافسة على البطولات والحلم الأكبر دوري أبطال أوروبا، فنجح اليوفي في خطف دي ليخت التي تصارعت كبار الأندية الأوروبية عليه، إتباعا في سياسة جذب اللاعبين العالميين والموهوبين مثلما نجحت في ضم أسطورة ريال مدريد كريستيانو رونالدو.