رياضة | برشلونة ينصح نبيل فقير بالإنتقال لهذا النادي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة ينصح نبيل فقير بالإنتقال لهذا النادي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير إذاعية فرنسية، عن تواصل إريك أبيدال السكرتير الفني لنادي برشلونة الإسباني مع مواطنه نبيل فقير صانع ألعاب فريق أولمبيك ليون الفرنسي، من أجل الحديث معه حول مستقبله القادم.

ومن الجدير بالذكر ان نبيل فقير يمتلك عرضين هذا الصيف، حيث يرغب ريال بيتيس الإسباني ونابولي الإيطالي في ضمه.

وبحسب ما ذكرته إذاعة "RMC" الفرنسية، فإن أبيدال قد تواصل مع نبيل فقير على الرغم من أنّ لم يبدى اهتمامه بضمه هذا الصيف.

وأخبر إبيدال فقير بأنّ يوافق على الانتقال إلى بيتيس من أجل التأقلم على الدوري الإسباني، ليتعاقد معه النادي الكتالوني في المُستقبل إذا تطور مُستقبله.